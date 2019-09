Météo du weekend : de la pluie, du vent et un ciel bouché

Si vous en doutiez encore : l'automne est bel et bien là ! Après une sécheresse persistante cet été, c’est le retour d’un flux océanique avec un défilé de perturbations. Ces passages pluvieux sont bienfaiteurs pour la végétation mais du côté du ciel et du moral, il faut se réhabituer à la grisaille, à la pluie et au vent.

Un samedi nuageux

Samedi, la journée débutera sous un ciel partagé avec de belles éclaircies possibles en matinée. Il faudra en profiter car cela ne va pas durer ! Les nuages prendront le dessus l’après-midi. Malgré le risque de quelques averses, le temps sera généralement sec. Du temps sec mais du vent aussi. Il restera bien soutenu et soufflera en rafales entre 50 à 60 km/h de l’intérieur des terres à la mer. Côté mercure, cela reste doux pour la saison avec des températures comprises entre 13 et 18°C.

Un dimanche… sous la couette

Une série en retard ? Un film ou un documentaire à rattraper ? Restez au chaud et à l’intérieur. C’est le conseil qu’on peut vous donner ! La journée s’annonce très maussade. Une nouvelle dégradation bien active apportera des précipitations soutenues. S’ajoutera à cela, le vent qui gagnera en puissance avec des rafales comprises entre 70km/h dans l’intérieur du pays et jusqu’à 80km/h sur le bord de mer.

A partir de lundi, une crête anticyclonique stabilisera la masse d’air mais de manière temporaire. Dès mardi, on assistera au retour de la pluie avec une chute des températures dès la journée de mercredi. Belle fin de semaine à tous et profitez bien de ce week-end !