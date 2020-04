Après avoir battu le record journalier de température ce mercredi 8 avril, ce samedi 11 avril pourrait devenir le 11 avril le plus chaud depuis 1981. En effet, la température prévue dans la station officielle d’Uccle est de 23 °C ou 24 °C. Il est possible de battre le record de température du 11 avril 1991 qui était de 23,1 °C.

Le ciel sera dégagé et les températures seront positives sur tout le territoire

Dès l’aube, le ciel sera bleu azur et les nuages d’altitudes présents sur le Nord durant la nuit décoreront toujours le ciel dans les régions situées le long de la frontière néerlandaise.

Le ciel sera dégagé et quelques cumulus voyageront dans le ciel des provinces de Liège, Namur et Luxembourg. La douceur sera remarquable.

Dimanche : temps plus lourd et légèrement orageux en fin de journée avant le retour d’une masse d’air froid

Météo du week-end : vers un nouveau record de température - © Tous droits réservés

Quelques nuages pourraient bourgeonner en averses orageuses ce dimanche en fin de journée.

Lundi, une zone de haute pression va se développer entre l’Islande et l’Ecosse, orientant le flux au secteur nord. Une perturbation nuageuse ponctuée de quelques pluies et averses traversera notre pays. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 à 60 km/h dans les terres et 70 km/h en bord de mer. La chute des températures sera vertigineuse avec des maxima de 9 °C à 15 °C.

Mardi, après une nuit froide (minima de -1 °C à +4 °C), nous seront toujours sous l’influence de cette masse d’air froid et les températures ne dépasseront plus 7 °C à 12 °C. Le soleil sera plus généreux au Sud du sillon Sambre-et-Meuse qu’au Nord où les nuages masqueront davantage le soleil.

Dès mercredi, retour d’un flux continental qui va assécher la masse d’air. Le temps sera lumineux et plus doux. Une douceur qui se confirmera jeudi avec le retour des maxima qui s’approcheront ou atteindront les 20 °C ou 21 °C.