Moins de précipitation mais toujours beaucoup de vent. Les rafales atteignent encore 50 à 60 km/h. Une perturbation secondaire arrosera notre pays la nuit prochaine. Les quantités de précipitation seront faibles et les températures seront comprises entre 6°C et 10°C.

Ce samedi matin sera plus lumineux avec de belles éclaircies qui reviendront par le Nord-Ouest alors que du centre à l’Est, il faudra composer avec des averses et un vent qui restera soutenu. Les températures à 9 heures s’établiront entre 7°C et 10°C.

Retour de la pluie dimanche

Météo du week-end : vers un Noël au balcon - © Tous droits réservés

A 9 heures, tout le pays sera sous la pluie qui sera plus intense au Sud de l’Ardenne et en Gaume. Les températures resteront douces pour la saison, comprises entre 9°C et 12°C.

Pour le réveillon, après une matinée grise et pluvieuse, les dernières gouttes concerneront le Sud du Sillon Sambre-Et-Meuse l’après-midi. C’est un temps plus sec qui se mettra en place avec des températures en baisse : de 6°C à 10°C. Le vent faiblira (enfin) et s’orientera progressivement au secteur Nord puis Nord-Est.

Léger coup de froid dans la nuit du réveillon. Les minima seront sous la barre du 0°C en Ardenne avec -1°C. 4°C en bord de mer.

Le jour de Noël sera plus froid (de 4°C à 7°C) mais sec après la dissipation de la brume et du brouillard. Une belle luminosité vers les Sud-Est et un ciel partagé entre les nuages et les éclaircies ailleurs.