Plus

Ce vendredi était très ensoleillé. Demain samedi, le ciel va s’assombrir et une perturbation faiblement pluvieuse (pas plus de 1 à 3 litres d’eau par mètre carré) abordera notre pays par l’Ouest et progressera vers l’est l’après-midi. Quelques éclaircies seront de retour en seconde partie d’après-midi en bord de mer.

L’arrivée de Ciara est prévue dimanche, poussée par un courant jet d’une rare puissance. Météo du week-end : tous les détails de l'arrivée de la tempête Ciara en Belgique - © windy.com Ce vendredi, la dépression de tempête Ciara n’est pas encore visible sur les images satellites car elle se situe très loin sur l’Atlantique. Elle va se creuser à l’ouest de l’Irlande ce samedi et rejoindra le nord de l’Ecosse dimanche. Poussée par le jet-stream d’une puissance rare. À 300 Hpa, ce qui correspond à une altitude de 30.000 pieds, la force de vent sera supérieure à 400 km/h. Cela aura d’ailleurs un impact sur la circulation aérienne. Les avions qui traverseront l’Atlantique depuis le continent américain vers le continent européen arriveront plus vite à destination tandis que ceux qui décolleront depuis l’Europe vers les Etats-Unis arriveront plus tard.

Le détail des rafales de vent et des quantités de précipitations attendues La journée de dimanche : le vent de sud-ouest va devenir vigoureux et les rafales de vent seront comprises entre 60 km/h et 80 km/h, localement 90 km/h. Une première onde pluvieuse appelée " front froid " (en bleu clair sur l’image) traversera notre pays d’Ouest en Est apportant des cumuls pluviométriques de 5 à 7 litres d’eau par mètre carré.

La nuit de dimanche à lundi sera très perturbée : des rafales de vent de 100 à 120 km/h et des quantités de pluie de 10 à 30 litres d’eau par mètre carré C’est lors de la deuxième onde pluvieuse, arrivant en milieu de nuit, appelée " front froid " (en mauve sur l’image) que le vent va davantage se renforcer et que les quantités de précipitations seront bien plus importantes, ce qui risque de créer des dégâts.

Les cumuls pluviométriques attendus dans la nuit de dimanche à lundi (en plus de la journée) : En bord de mer : pas plus de 10 litres d’eau par mètre carré En région flamande : entre 15 et 23 litres d’eau par mètre carré (c’est la région anversoise qui sera la plus arrosée) En région bruxelloise : entre 15 et 20 litres d’eau par mètre carré En province de Hainaut : entre 11 et 15 litres d’eau par mètre carré En province de Namur : entre 15 et 21 litres d’eau par mètre carré En province de Liège : entre 18 et 30 litres d’eau par mètre carré En province de Luxembourg : entre 22 et 30 litres d’eau par mètre carré, localement plus. C’est en Gaume et dans le pays d’Arlon que les quantités de pluies seront plus importantes, ce qui risque de poser beaucoup de problèmes car les sols sont déjà saturés par les perturbations pluvieuses précédentes. Les rafales de vent prévues associées à cette perturbation seront comprises entre 100 km/h et 120 km/h.

Suivez l’évolution de la tempête CIARA en direct dans votre région N'hésitez pas à déplacer le curseur de vent vers votre région (en faisant un zoom sur la carte) et à vous déplacer dans le temps via la barre latérale. Vous aurez une estimation des rafales de vent prévues chez vous selon le modèle européen.

Lundi : cela ne sera pas fini Poussée par les Hautes pressions s’installant de la péninsule ibérique au sud-ouest de la France, Ciara se décalera vers le nord, au large de la Norvège. Alors que nous nous réveillerons groggy ce lundi, le temps sera très instable chez nous, de fréquentes averses, sous forme de giboulées sur les hauteurs vont ponctuer le début de semaine. Le vent restera sensible, les rafales prévues seront comprises entre 70 km/h et 90 km/h. Mardi, l’instabilité concernera encore le Sud du sillon Sambre-et-Meuse et le soleil sera généreux au Nord. Des rafales de vent de 60 km/h à 80 km/h seront toujours d’actualité. Les températures seront plus fraîches. Mercredi, les rafales de vent seront comprises entre 50 km/h et 60 km/h dans une masse d’air plus stable et des températures similaires à la veille.