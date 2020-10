Météo du week-end : temps variable sous un mercure en baisse

Après la douceur des derniers jours, les températures baissent. Elles reviennent aux valeurs de saison avec des nuits bien plus fraîches.

Samedi : belles éclaircies en matinée

On commencera le week-end avec quelques nuages bas résiduels mais très rapidement la matinée sera bien ensoleillée partout. En fin de matinée, retour de quelques averses sur le littoral et la Flandre orientale. Pour l’après-midi, les conditions seront plus instables avec des averses parfois orageuses sur le littoral et la Flandre. Sur les autres régions, le soleil laissera place à plus de nuages mais sous un temps sec.

Côté températures, ça va baisser. On revient aux valeurs de saisons de 9 à 14 degrés de l’Ardenne au Hainaut.

Dimanche : toujours instable

Après une nuit fraîche et pluvieuse, le temps restera instable. Les averses les plus fréquentes toucheront le sud-est du pays. Le tout, en alternance avec quelques périodes de temps plus sec.

Côté mercure, il n’y aura pas beaucoup d’évolution. 9 à 13° degrés au meilleur de la journée.

Lundi : régime d’averses

Nous restons dans un régime dépressionnaire avec toujours pas mal d’instabilité et régulièrement des averses. Côté températures, ça ne bougera pas. Les nuits seront fraîches et les journées sous des températures de saison.