Une perturbation pluvieuse traversera notre pays durant la nuit. A l’arrière de l’instabilité avant un temps ensoleillé et remarquablement doux début de semaine prochaine.

En seconde partie de nuit, le temps deviendra instable à l’Ouest et le risque d’averse concernera progressivement toutes les régions.

Après minuit, la perturbation pluvieuse sera déjà à l’est de Bruxelles et en fin de nuit, des précipitations hivernales sont attendues sur les hauteurs ardennaises, au-dessus de 400 m ou 500 m d’altitude.

Météo du week-end : temporairement humide et frais avant le retour des 20°C à l'ombre - © Tous droits réservés

Météo du week-end : temporairement humide et frais avant le retour des 20°C à l'ombre - © Tous droits réservés

Météo du week-end : temporairement humide et frais avant le retour des 20°C à l'ombre - © Tous droits réservés

Ce samedi après-midi : Ciel partagé entre nuages et éclaircies

Météo du week-end : temporairement humide et frais avant le retour des 20°C à l'ombre - © Tous droits réservés

Les averses deviendront plus rares et les températures seront plus fraîches que ces derniers jours.