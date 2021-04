Météo du week-end : soleil et temps idéal pour Liège-Bastogne-Liège 2021

Soleil jusqu’à lundi

Dimanche sera donc très ensoleillé et le lundi se déroulera au soleil. Plus de nuages mardi et peut-être quelques gouttes sous les nuages les plus menaçants. Le risque d’averse s’installe mardi sur le pays. Le risque sera plus grand au Sud et à l’Est où quelques giboulées pourraient sévir sur les hauteurs.