Météo du week-end : soleil et douceur avant le retour des 30 °C à l’ombre

Nous serons toujours " protégés " par une zone de haute pression dont le centre de l’anticyclone sera situé à l’Ouest de la manche. Le week-end sera donc sec, lumineux et doux. Ce centre anticyclonique va progresser vers l’est et se positionnera dimanche entre la Belgique et la Pologne. Parallèlement à cela, une dépression va se former sur l’Atlantique. C’est à ce moment-là qu’un flux de secteur sud va se mettre en place et va acheminer de l’air chaud chez nous. Une masse d’air subtropicale fera culminer les températures au-delà de 30 °C lundi et mardi. Parce que les nuits sont plus longues, cette chaleur ne devrait pas nous empêcher de bien dormir la semaine prochaine. En effet, les températures nocturnes ne seront pas suffocantes et auront le temps de baisser.