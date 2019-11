Météo du week-end : retour du froid et de la neige à l'Est dimanche - © Tous droits réservés

Météo du week-end : retour du froid et de la neige à l'Est dimanche - © Tous droits réservés

Météo du week-end : retour du froid et de la neige à l'Est dimanche - © Tous droits réservés

Retour de la neige à l’Est dimanche

Météo du week-end : retour du froid et de la neige à l'Est dimanche - © Tous droits réservés

Une perturbation affaiblie remontera de France et des précipitations hivernales sont attendues en Gaume et en Ardenne dimanche. 1 à 2 cm et peut-être un peu plus en Gaume et dans le pays d’Arlon. Le temps devrait rester sec au Nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les hautes pressions seront de retour lundi et mardi. Néanmoins, les matinées seront grises avant le retour de quelques éclaircies les après-midi.