Deux épisodes neigeux sont prévus ce week-end en Belgique. Le premier arrivera demain après-midi et concernera surtout l’est du pays. Le second devrait concerner la plupart des régions dimanche soir.

Les températures seront négatives sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg. Quelques averses de pluie pourraient concerner l’Ouest en cours de nuit. Ailleurs, les nuages arriveront par la frontière française à l’avant d’une perturbation prévue ce samedi après-midi.

Alors que les nuages seront de plus en plus nombreux, quelques averses de neige pourront se déclencher en Ardenne.

Samedi après-midi : arrivée de la perturbation

Météo du week-end : retour de la neige - © Tous droits réservés

Il s’agira de pluie à l’Ouest et sur le centre, de pluie et de neige au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse au-dessus de 200 mètres d’altitude et de neige au-dessus de 300 mètres d’altitudes. Cependant, avec l’arrivée de la nuit, cette neige pourrait donner une accumulation de quelques centimètres au-dessus de 200 mètres au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse.