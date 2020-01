A la suite de la perturbation pluvieuse qui a traversé notre pays d’Ouest en Est, nous profiterons d’une hausse du champ de pression qui va stabiliser la masse d’air dans les prochains jours. Si la douceur était remarquable jusqu’à ce vendredi après-midi, les thermomètres afficheront progressivement des valeurs plus conformes aux normales de saison dès ce week-end.

Même si la masse nuageuse se morcellera au Nord du sillon Sambre-et-Meuse, le risque de quelques averses persistera tant au Nord qu’au Sud où la masse nuageuse restera compacte. Le vent restera sensible en première partie de nuit au Nord (rafales de 50 à 60 km/h) ensuite, le vent de Sud-Ouest va faiblir.

Météo du week-end : retour d’un temps sec mais plus froid - © Tous droits réservés

A l’instar de la nuit, le ciel demeurera sombre dans les provinces de Liège, Luxembourg et à l’Est de la province de Namur. Quelques flocons pourraient même s’échapper des nuages les plus épais sur le plateau des Fagnes. Du littoral à la région Anversoise, l’ambiance déjà très ensoleillée.

Météo du week-end : retour d’un temps sec mais plus froid - © Tous droits réservés

Demain après-midi : le temps sera de plus en plus lumineux

Météo du week-end : retour d’un temps sec mais plus froid - © Tous droits réservés

Les éclaircies gagneront du terrain en se propageant vers le centre alors que les nuages resteront plus nombreux le long des frontières allemandes et luxembourgeoises. Les températures maximales seront plus fraîches.