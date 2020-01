La pression atmosphérique sera en hausse ce samedi, ce qui nous garantira un temps sec. Néanmoins, malgré les hautes pressions, l’humidité restera bloquée dans les basses couches de l’atmosphère et les nuages seront plus ou moins nombreux en fonction des régions. Les températures seront toujours douces pour la saison. Jusqu’au 24 janvier, les thermomètres ne descendront pas en dessous des normales de saison. Ce mois de janvier 2020 sera-t-il le mois le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques ? Il est évidemment trop taux pour répondre à cette question mais nous pourrions nous approcher du mois de janvier record de 2007. A suivre…

Cette nuit : des étoiles pour les uns, du brouillard pour les autres

Météo du week-end : retour au sec ce samedi et la douceur va persister

Le ciel va se dégager sur l’Ouest et le centre, ce qui permettra aux astronomes amateurs d’observer l’éclipse lunaire partielle de ce vendredi soir (entre 18 heures 05 et 22 heures 15). Les nuages seront toujours nombreux au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse et où brouillard pourrait s’installer en fin de nuit. Les températures seront plus fraîches que les nuits précédentes avec 0 °C en Ardenne et en Gaume, la prudence sur la route s’imposera.