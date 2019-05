Météo du week-end : plus de 30 °C à l'ombre dimanche

Nous observons des nuages parfois épais ce vendredi après-midi. Nous sommes protégés par un anticyclone centré entre la France et la Suisse qui va progressivement se décaler vers la Pologne. La masse d’air va s’assécher et les températures seront de 7 °C supérieures aux normales samedi et nous dépasseront les 30 °C à l’ombre dimanche.