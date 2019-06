L’anticyclone centré en mer du Nord va se décaler demain vers l’Allemagne et la République Tchèque. Un flux d’altitude nous amènera une masse d’air provenant du Sahara ce qui fera grimper les températures afin de dépasser les 30°C partout ce samedi.

Le ciel sera toujours bien dégagé, la nuit sera plus fraîche à Elsenborn où il y aura 10°C. Ailleurs, ce sera 14,15 ou 16°C.

Météo du week-end : plus de 30°C à l'ombre ce samedi - © Tous droits réservés

Il sera présent dès l’aube et les thermomètres afficheront déjà des valeurs chaudes en milieu de matinée : de 24°C à 27°C.

Même sous les parasols du littoral, l’ambiance sera estivale avec un soleil de plomb sur l’ensemble du pays. C’est à Liège et en Campine qu’il fera le plus chaud : 35°C. Le vent sera faible à modéré de Sud-Est.

Retour d’un temps plus respirable la semaine prochaine

Dimanche après-midi, alors que les températures seront comprises entre 23°C à la mer et 32°C en Gaume et dans le pays d’Arlon, de l’air moins chaud va glisser sur notre pays accompagné par de très rares nuages.

Lundi, nous profiteront d’une masse d’air plus rafraîchie (de 20°C à 24°C) avec le retour des cumulus plus denses sur la moitié Ouest qu’en province de Liège et de Luxembourg.

Mardi, malgré le retour d’un anticyclone centré sur le Sud-Ouest de l’Irlande, le flux sera toujours d’origine maritime comme la veille. Les nuages seront plus imposants à l’Ouest et au centre que sur le Sud-Est. Le ciel se dégagera en bord de mer en seconde partie d’après-midi. Les températures seront tout juste de saison : de 18°C à 23°C.