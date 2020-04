Météo du week-end : passage de 60 satellites, un temps sec et un peu plus frais

Si nous verrons les étoiles et les satellites en première partie de nuit, des nuages bas envahiront l’Ouest et le centre du pays en seconde partie de nuit.

Les températures seront cependant en baisse par rapport aux derniers jours. Nous n’atteindrons plus 20°C.

Dimanche sous le soleil et retour de la douceur lundi

Légère hausse des températures pour clôturer le week-end avant le retour de la douceur remarquable lundi. Nous observerons de plus en plus de nuages au fil des heures avant l’arrivée d’une perturbation qui remontera de France. Mardi, quelques averses concerneront encore le Sud du Sillon Sambre-et-Meuse et les éclaircies seront plutôt timides au Nord.