Météo du week-end : maussade ce samedi, éclaircies dimanche

Après les quelques éclaircies d’aujourd’hui, les conditions météo vont se dégrader dès cette nuit avec l’arrivée d’une zone de pluie.

Il pleuvra parfois abondamment au passage du front avec des cumuls compris entre 6 et 15 mm voire localement 20 mm.

Les minima varieront entre 5 et 8°.

Demain la perturbation s’attardera une partie de la matinée. La nébulosité restera abondante avec des pluies encore par moment modérées.

Au fil des heures, cette zone de pluie se décalera vers le sud. Un coup de tonnerre n’est pas impossible.

A l’arrière, on devrait retrouver progressivement un temps plus variable avec le développement de quelques éclaircies. Dans un premier temps celle-ci pourrait toujours être entrecoupée par quelques averses. Plus tard dans l’après-midi, nous devrions retrouver des conditions plus sèches à partir de l’ouest.

Et toujours de la fraîcheur en ce premier jour des saints de glace !

En plus du mauvais temps, ce samedi sera très frais pour la saison avec des maxima de 8 à 14° à peine.

Cette fraîcheur sera accentuée par un vent désagréable de secteur nord.