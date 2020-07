Des orages arrivent la nuit prochaine, ce samedi sera instable et un peu moins chaud avant un retour au sec dimanche et les températures seront plus respirables pour terminer le week-end.

Même si une ondée restera possible, le ciel deviendra variable entre les passages nuageux et les éclaircies. Les températures seront un peu moins élevées que ce vendredi.

Dès dimanche : retour de températures plus respirables

Météo du week-end : les températures seront plus respirables dimanche après les orages - © Tous droits réservés

Dimanche : le temps sera sec et la masse d’air se sera stabilisée. Le soleil sera plus généreux en bord de mer et en Lorraine belge. Maxima de 20 °C à 23 °C.

Lundi : une faible perturbation apportera quelques gouttes de pluie (moins de 2 litres d’eau par mètre carré). Nous serons 3 °C sous les normales saisonnières avec des maxima compris entre 17 °C et 20 °C.

Mardi : La matinée sera très lumineuse et les nuages seront de plus en plus nombreux au fil des heures. Légère hausse des températures qui seront comprises entre 19 °C et 23 °C.

Mercredi sera une journée de transition entre une masse d’air " froid " et une masse d’air chaud qui pourrait amorcer une vague de chaleur à partir de jeudi.