Météo du week-end : la phase d'avertissement du plan forte chaleur et pics d'ozone a été activé

Nous sentirons la différence avec les jours précédents car les maxima se rapprocheront des 30 °C. A partir de lundi, la chaleur va s’installer de façon durable sur l’ensemble du territoire. A l’exception du bord de mer où la brise permettra une ambiance plus rafraîchie sous les parasols, nous dépasserons les 30 °C pour atteindre des valeurs très chaudes. Mardi et mercredi seront les journées les plus chaudes de la semaine avec 35 °C au centre mardi, 36 °C à Liège. Mercredi, nous pourrions même dépasser ces valeurs à Hasselt notamment : 38 °C.

La phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone a été activé ce vendredi 21 juin…

Les températures élevées, l’ensoleillement important combiné à la pollution de l’air, une augmentation des concentrations d’ozone est à prévoir. Difficile de l’évaluer précisément ou si le seuil d’information européen de 180 µg/m³ sera dépassé ou pas. Nous suivons de près les prévisions de la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE).

Qu’est-ce que le plan " Forte chaleur et pics d’ozone " ?

Après la canicule de l’été 2003, de nombreux états ont entrepris de mettre en place ou de renforcer les structures afin d’anticiper les vagues de chaleur de définir les mesures à prendre pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé et le bien-être en portant une attention particulière aux populations à risque. Depuis l’été 2015, notre pays dispose d’un " Plan vague de chaleur et pics d’ozone " qui comprend une phase de vigilance, une phase d’avertissement (dans laquelle nous nous trouvons ce vendredi) et une phase d’alerte. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE) ainsi que les prévisions de la qualité de l’air qui ce vendredi est " bonne " et qui demain samedi sera " assez bonne " sur l’ensemble du pays. Cela devrait se dégrader dans les prochains jours.