La température normale pour la station de référence à Uccle est précisément de 23,8 °C. Les nuages seront prédominants à l’Ouest et c’est là que le risque de précipitation sera plus marqué.

Dimanche : retour d’un temps sec et lumineux

Météo du week-end : la nature se chargera d'arroser les jardins samedi soir - © Tous droits réservés

Pour les lève-tôt, le temps sera toujours pluvieux en début de journée, nous pourrons encore entendre le tonnerre gronder à l’Est. Ensuite, dès le milieu de matinée, les éclaircies se partageront le ciel avec les passages nuageux. Le vent sera sensible surtout en bord de mer avec des rafales de 50 km/h.

Lundi : Le ciel sera lumineux au Sud du sillon Sambre-et-Meuse. C’est dans le pays d’Arlon et en Gaume qu’il fera plus doux qu’ailleurs avec 26 °C.

Mardi : a priori la journée la plus douce et la plus lumineuse avec des passages nuageux plus imposant sur le Nord-Ouest. Maxima de 22 °C en bord de mer, jusqu’à 29 °C en Lorraine belge.