L’anticyclone qui se situait en Grande Bretagne était ce vendredi à midi en Allemagne, le courant de secteur nord-est puis Est a bien asséché la masse d’air. C’est donc le soleil qui brille depuis son lever et il continuera de briller ce samedi. La zone de haute pression va se diriger vers la mer noire et c’est un flux de secteur sud-est qui va orienter des courants doux chez nous ce samedi.

N’oublions pas que ce lundi, l’équinoxe d’automne est prévu à 9h50, les jours et les nuits auront la même durée, à savoir 12 heures. Les nuits deviendront ensuite de plus en plus longues. Le ciel étant dégagé pendant la nuit, les températures seront sous les 10 °C

Dimanche : retour des nuages avant la pluie et les orages

Météo du week-end : jusqu’à 25 °C à l’ombre - © Tous droits réservés

Après une matinée sous le soleil, il y a d’une part, des nuages qui arriveront par l’Ouest avant une zone de pluie affaiblie qui traversera notre pays d’Ouest en Est. D’autre part, des nuages chargés d’humidité remonteront de France et concerneront déjà les régions situées le long de la frontière française en fin d’après-midi. C’est cette perturbation pluvieuse et orageuse qui apportera des cumuls importants en province de Liège et de Luxembourg (25 litres d’eau par mètre carré). Nous prévoyons 10 litres d’eau par mètre carré sur le centre et 5 litres d’eau par mètre carré à l’Ouest.

Lundi matin, encore de la pluie en début de journée sur l’ensemble des régions à l’exception du bord de mer et progressivement, cette perturbation quittera notre pays par le Nord-Est. Ensuite l’ambiance sera plutôt nuageuse qu’ensoleillée.

Mardi, retour d’une zone pluvieuse l’après-midi et la tendance humide pour la suite s’annonce positive pour les sols qui ont grandement besoin d’eau. Néanmoins, ce ne sont pas les 15 prochains jours qui vont résoudre les problèmes de sécheresse.