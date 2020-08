Personne n’échappera à la chaleur ce week-end où il fera plus chaud à Aywaille qu’à Hawaï ou plus chaud à Hannut qu’à Honolulu. La température maximale sera juste en dessous des 30 °C dans l’archipel du Pacifique. Chez nous, il n’y aura pas moins de 31 °C sous les parasols du littoral et la température va grimper jusqu’à 38 °C en Campine. La vague de chaleur se poursuit jusqu’à mercredi soir.

L’Institut Royal Météorologique passe au code rouge dès ce samedi Météo en code rouge ce week-end : il fera plus chaud à Aywaille qu'à Hawaï - © Tous droits réservés Le code orange est d’actualité ce vendredi sur l’ensemble des provinces. En revanche, l’Institut Royal Météorologique a placé toutes les provinces en avertissement rouge à l’exception du bord de mer (en jaune) et de la province de Luxembourg (en orange) à partir de ce samedi jusqu’à lundi. Il s’agit de la seconde fois de l’histoire des avertissements que l’IRM décide de passer au code rouge pour la chaleur après la canicule record de l’année dernière. Comme l’indique l’IRM : " Dans ces situations extrêmes, les mesures suivantes minimales sont d’application : boire beaucoup, veiller à maintenir un bon " régime salé ", se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, en cas de déshydratation, utiliser des lingettes humides, éviter le rayonnement solaire direct. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes".

La nuit prochaine : la température diminuera mais seulement en seconde partie de nuit Météo du week-end : il fera plus chaud à Aywaille qu'à Hawaï - © Tous droits réservés Après un magnifique coucher de soleil, la température va progressivement diminuer mais ce n’est qu’en seconde partie de nuit que les minima seront atteints. Puisque le soleil se couche à 21 heures 15 et se lève à 6h20, les températures plus respirables seront éphémères.

Demain matin : il fera déjà très chaud entre 10 heures et 11 heures Météo du week-end : il fera plus chaud à Aywaille qu'à Hawaï - © Tous droits réservés Le vent de Sud-Est soufflera faiblement et il s’agira de se protéger du soleil.

L’après-midi de ce samedi sera le plus chaud de cette vague de chaleur Météo du week-end : il fera plus chaud à Aywaille qu'à Hawaï - © Tous droits réservés Pas moins de 31 °C et jusqu’à localement 38 °C en Campine où le sol sablonneux fera davantage grimper les températures. Quelques nuages élevés décoreront le ciel sur le Nord-Ouest.