Beaucoup de vent en fin de journée et en première partie de nuit

Météo du week-end : frais pour la saison et instable

La dépression à l’origine de la faible perturbation de cette après-midi se décale vers les Pays-Bas et le Danemark. La Belgique étant au Sud de cette dépression, le vent se renforcera partout. 50 km/h à 60 km/h à l’intérieur des terres, 70 km/h à l’Ouest et jusqu’à 80 km/h en bord de mer. L’Institut Royal Météorologique a placé la côte en avertissement jaune. Le ciel sera dégagé la nuit prochaine et en seconde partie de nuit, quelques brumes et nuages bas pourraient localement s’installer surtout au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse.