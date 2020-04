Météo du week-end : faisons entrer le soleil

Le ciel était souvent plutôt nuageux qu’ensoleillé ce vendredi. C’est une perturbation associée à une dépression centrée sur la Finlande qui va continuer à influencer notre temps la nuit prochaine. Ensuite, c’est l’anticyclone qui se dirige actuellement sur le centre de la France pour rejoindre ensuite la frontière germano-polonaise avant de se décaler vers la Biélorussie qui influencera le temps. Le soleil et la douceur amenée par un courant de Sud-Est seront au rendez-vous.

C’est au Nord du territoire que l’on pourra voir les étoiles. Ailleurs les nuages seront toujours présents. Des brumes et des bancs de brouillard pourraient se former en Ardenne.

Les éclaircies et les nuages se partageront le ciel sous un vent faible de Sud-Est.

La douceur s’installe dès dimanche

Les fenêtres seront probablement ouvertes ce dimanche afin de laisser entrer le soleil et la douceur prévue. Nous atteindrons les 20 °C à Mons, Liège et à Bruxelles. Les maxima s’établiront entre 17 °C en Ardenne et 21 °C en Campine. Le vent sera modéré, les rafales atteindront les 50 km/h.

Lundi après-midi, une perturbation essentiellement nuageuse assombrira le ciel sur l’Ouest et une petite ondée n’est pas exclue. Maxima de 14 °C à 21 °C.

Mardi : cette perturbation va se désagréger, il fera donc sec et généralement ensoleillé. Maxima de 15 °C à 19 °C.