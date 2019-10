Le vent modéré de Sud Sud-Ouest restera sensible avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures minimales seront douces.

Ces nuages bas seront présents en Ardenne et en Gaume mais ils vont rapidement se dissiper au profit d’éclaircies très généreuses en province de Liège et de Luxembourg. Ailleurs, le voile nuageux n’empêchera pas d’observer les belles couleurs de l’automne.

Même si le vent modéré ne nous quitte pas, nous serons 8 °C au-dessus des normales de saison et les 20 °C seront atteints localement. Dans le courant l’après-midi, le ciel va s’ennuager à l’Ouest avant l’arrivée d’une perturbation pluvieuse dès la nuit de samedi à dimanche.

Un dimanche dans la grisaille et sous la pluie

Météo du week-end : Encore 20 °C samedi avant le retour de la pluie dimanche - © Tous droits réservés

La journée de dimanche sera pluvieuse à l’image de la nuit. Ce n’est qu’en fin de journée qu’une amélioration est attendue en bord de mer avec quelques éclaircies. Les températures redeviendront normales pour la saison.

Lundi : Après une nuit bien froide (minima de 2 °C à 6 °C), le temps sera sec et lumineux en matinée. L’après-midi, quelques cumulus vont bourgeonner dans le ciel, ils seront de plus en plus imposants à partir de la frontière française.

Mardi : retour du beau temps mais frais cette fois. Une zone de hautes pressions sur l’Ecosse orientera un flux d’Est à Nord-Est, ce qui permettra à la masse d’air de s’assécher du centre à l’Est. Les nuages seront plus nombreux sur le Nord-Ouest et les températures seront comprises entre 7 °C et 11 °C.

Les premières gelées sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi.