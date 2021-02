Plus

Un puissant anticyclone s’installe sur les Îles Britanniques et le temps sera sec de Londres à Varsovie en passant par la Belgique. Rendez-vous avec un temps calme, sec mais plus frais avec des gelées les nuits prochaines et également des visibilités réduites sur nos routes.

La nuit prochaine : les étoiles avant les nuages bas Météo du week-end : en partie dans le brouillard - © Tous droits réservés Il n’y aura pas beaucoup de vent la nuit prochaine et après avoir observé les étoiles, en seconde partie de nuit, des nuages bas et des bancs de brouillards vont s’installer dans la plupart des régions. Les températures seront souvent négatives au sol. Même si à 1m50, les valeurs seront la plupart du temps proches de 0 °C ou légèrement positives, la prudence s’imposera sur le réseau routier. De plus, le brouillard réduira la visibilité.

Samedi matin : retour timide des éclaircies Météo du week-end : en partie dans le brouillard - © Tous droits réservés Les grisailles seront rependues et les plaques de glace pourraient vous surprendre en début de journée.

Samedi après-midi : le soleil sera plus généreux Météo du week-end : en partie dans le brouillard - © Tous droits réservés Des poches de grisailles pourraient persister le long de la frontière néerlandaise et au Nord de la province de Liège. Ailleurs, le soleil sera plus ou moins généreux et les températures seront conformes aux normales de saison.

Dimanche : quelques grisailles et des périodes de soleil Météo du week-end : en partie dans le brouillard - © Tous droits réservés Le temps restera sec et la grisaille empêchera par endroits au soleil de se développer généreusement.