Météo du week-end : du calme à la tempête et 15 à 20 cm de neige en Ardenne

Quelques averses circuleront encore en ce jour de Noël. L’institut Royal Météorologique (I.R.M.) conserve son avertissement jaune pour les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg pour conditions glissantes. Entrecoupées d’éclaircies parfois belles, les averses seront sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante à basse altitude tandis qu’au-dessus de 400 mètres d’altitude, il s’agira d’averse de neige. Cet après-midi et la nuit prochaine une accumulation de 1 à 5 cm est possible sur les hauteurs de la province de Liège, de 0 à 3 cm en province de Luxembourg.

La nuit prochaine : le gel sera répandu

Les précipitations s'estomperont et des nuages bas s'établiront dans la plupart des régions.

Ce samedi matin : temps sec et souvent gris

Le temps sera sec et souvent gris le vent deviendra progressivement modéré à l'approche d'une perturbation.

Ce samedi après-midi : arrivée de ladite perturbation

Elle ne sera pas très active, il s'agit d'un front chaud comme l'on dit en météorologie. Entre 2 et 3 mm sont attendus. Elle traversera notre pays d'Ouest en Est et lors de son passage sur les hauteurs de l'Ardenne en fin de journée ou en début de soirée, la neige se mêlera à la pluie au-dessus de 300 mètres d'altitude et au-delà de 500 mètres, la neige tiendra au sol. Le vent se renforcera et les rafales prévues seront de 40 km/h à l'est du pays, 50 km/h sur le Centre et jusqu'à 60 km/h en bord de mer.

Le vent renforcera la sensation de froid

Dimanche sera tempétueux

Une dépression très creuse au nord de l'Ecosse sera à l'origine de fortes rafales de vent sur le Benelux, le nord de la France et le Danemark. Chez nous, les rafales de vent atteindront les 90 km/h à 100 km/h à l'intérieur des terres. Nous pourrions même atteindre les 110 km/h ou 120 km/h en bord de mer.

Suivez les rafales de vent en direct N’hésitez pas à zoomer et à déplacer le curseur du temps et le pointeur pour connaître les rafales de vent prévues chez vous. Rafales de vent en direct Modèle ECMWF

Jusqu'à 15 cm ou localement 20 cm de Neige en Ardenne

Dans la nuit de samedi à dimanche et surtout durant la journée de dimanche, les chutes de neige seront importantes en Ardenne. 15 cm ou 20 cm de neige fraîche s'ajouteront au manteau neigeux qui sera donc épais sur les hauteurs. Avec la neige, le vent et le relief, le risque de congère sera probablement bien présent.

La neige tiendra au sol à partir de 400 mètres d’altitude Selon le modèle MAR-GFS de l’Université de Liège (Uliège), nous pourrions observer 20 cm de neige dans les Hautes Fagnes et 10 cm de neige à la Baraque Fraiture. Voici les dernières prévisions d’enneigement de MAR-GFS pour les prochains jours. Peu ou pas de neige au sol < 400m d’altitude. ~20cm dès lundi 28/12 en Hautes-Fagnes. ~10cm à la Baraque Fraiture. Peu de neige au Sud des Ardennes par rapport au Nord à altitude égale. pic.twitter.com/FnGk3FbUzj — Xavier Fettweis (@xavierfettweis) December 25, 2020