Météo du week-end : doux et humide

La douceur des derniers jours, persiste et signe. En revanche, côté ciel, ça restera plus variable avec une journée de dimanche plutôt maussade.

Samedi : ciel variable

On commencera le week-end avec de nombreux nuages bas et quelques ondées. En fin de matinée, quelques éclaircies perceront à partir du littoral. Pour l’après-midi, les conditions seront variables avec souvent des passages nuageux, quelques timides rayons de soleil et quelques ondées.

Côté températures, ça reste doux. Le mercure affichera 13°C degrés à Saint-Hubert, 16°C degrés à Liège, Namur, 17°C degrés à Bruxelles et Tournai.

Dimanche : pluie et vent

Si vous aimez cocooner au chaud, vous allez adorer ce dimanche ! Le ciel sera couvert avec régulièrement des pluies. La responsable : une perturbation qui ondulera toute la journée sur notre pays avec en prime un vent modéré. Les rafales pourraient atteindre localement les 75 km/h.

Côté mercure, il n’y aura pas beaucoup d’évolution, la douceur sera au rendez-vous entre 13 et 16°C degrés au meilleur de la journée.

Lundi : moins doux

Nous retrouvons un temps plus sec dès le début de semaine. Le risque d’averses sera minime. Côté ciel, on profitera de quelques éclaircies en alternance avec des nuages lundi. Le ciel sera très chargé mardi. Avant le retour de l’instabilité mercredi. Côté mercure, les valeurs vont baisser. On retrouve les normales saisonnières, pas plus de 10 à 14°C degrés.