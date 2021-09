Météo du week-end doux et ensoleillé samedi, mitigé dimanche

Malgré l’anticyclone, il y a beaucoup de grisaille ce vendredi. Le ciel va se dégager la nuit prochaine et ce samedi sera très ensoleillé. Dimanche, retour des averses mais pas partout.

La nuit prochaine : le ciel se dégage Les nuages bas se morcelleront dans le courant de la soirée et la nuit sera de plus en plus étoilée. Des nuages bas s’installeront le long de la frontière néerlandaise et en bord de mer.

Ce samedi : du soleil et de la douceur Les nuages bas présents au Nord finiront par se dissiper et le soleil brillera généreusement. L’après-midi, un voile d’altitude arrivera par la France et des cumulus se développeront au Nord. Pas de précipitation et les températures seront très agréables.

Dimanche : retour des averses Une dépression d’altitude remontant du Portugal influencera notre temps. Des averses sont prévues dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Un temps plus sec sur le centre et quelques ondées devraient se déclencher en bord de mer en fin de journée. Lundi : une perturbation pluvieuse traversera très rapidement la Belgique d’Ouest en Est. Mardi : retour au sec à l’exception de quelques averses à l’Ouest avant le retour de la pluie à partir de mercredi jusqu’à vendredi