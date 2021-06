Météo du week-end : douceur avant l'arrivée de la chaleur et des 30 °C à l'ombre

Les hautes pressions se renforcent et s’installent pour plusieurs jours chez nous. Petit bémol ce samedi : une perturbation nuageuse en provenance de la mer du Nord traversera notre pays demain. Ensuite, dès dimanche, le soleil s’installe sans nuage pour quelques jours et les températures vont grimper jusqu’à plus de 30 °C par endroits.

Dimanche, lundi et mardi, des journées sans nuages nous attendent et les températures grimperont de jour en jour.

Pic de chaleur mercredi

Mercredi, le temps sera lourd et la nuit de mercredi à jeudi sera chaude et probablement désagréable pour dormir convenablement. Des orages arriveront jeudi. A l’arrière de la zone pluvio-orageuse, les températures deviendront alors plus respirables et la masse d’air se stabilisera au centre et à l’Ouest vendredi prochain.