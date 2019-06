Météo du week-end : d'abord beaucoup de vent

Depuis 13 heures, l’institut Royal Météorologique a placé notre pays en avertissement jaune à cause du vent amené par la dépression de tempête "Miguel". Des rafales importantes de 70 à 90 km/h, voir localement plus sont attendues jusqu’à demain en fin de journée (18 heures, heure de la fin de l’alerte).

Après avoir secoué l’Ouest de la France, notamment à la Rochelle avec des rafales de 120 km/h ou encore sur la pointe Bretonne et la Normandie, la tempête " Miguel " se décale en ce moment vers les îles britanniques et le vent se lève chez nous. Miguel sera très proche de la Belgique cette nuit entre minuit et 4 heures du matin, c’est d’ailleurs durant cette période que les vents seront les plus violents chez nous. Les rafales de vent attendues seront comprises entre 70 et 90 km/h, voir localement plus. Autour d’elle, il y a cette perturbation pluvieuse ponctuée de quelques coups de tonnerre qui se décalera la nuit prochaine.