Météo du week-end : brouillard, temps sec et souvent gris

En seconde partie de nuit, les nuages bas et les bancs de brouillard seront nombreux. Cela réduira la visibilité, nous serons prudents sur la route. Il faudra patienter pour que ces nuages bas se dissipent, normalement en milieu de matinée.

Les journées de samedi et dimanche se ressembleront

Des nuages bas et du brouillard en matinée et l’après-midi, l’ambiance sera plutôt nuageuse mais le soleil réussira malgré tout à s’infiltrer aléatoirement et discrètement entre les nuages.