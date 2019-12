Météo : du vent et de la douceur

Cet après-midi, de nouvelles averses traverseront le royaume d'ouest en est. A l'arrière de cette perturbation, on retrouve des éclaircies sous un vent qui reste soutenu avec des rafales de 60 à 70 km/h pouvant même monter jusqu'à 90 km/h durant les averses. Côté mercure, de 7 à 9 degrés en plaine et pas plus de 4 degrés sur les hauteurs.







Nouvelle perturbation attendue cette nuit Cette nuit, première partie de soirée calme avant le retour d'une nouvelle perturbation par l'ouest à partir de minuit, accompagnée de pluie et d'un vent modéré à soutenu. Les températures restent au-dessus des moyennes de saison, elles seront situées entre 2 et 4 degrés au sud du pays et entre 5 et 6 degrés au nord.

Un dimanche sous le signe de la douceur Demain, quelques averses résiduelles dans la matinée sur les provinces de Liège et du Luxembourg. Ailleurs, le ciel se dégage avec de larges éclaircies et un vent qui passe à modéré. Coté températures, on reste dans la douceur avec 7 à 10 degrés pour l'après-midi.