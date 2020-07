Météo du samedi : soleil et températures estivales au menu du jour

Le soleil brille depuis son réveil sur la plupart des régions, on ne retrouve tout au plus qu’un peu de brume par endroit et de la grisaille un peu plus présente sur le nord-ouest du pays. Les thermomètres donneront déjà de 19 à 22 degrés en milieu de matinée.

Peu de changement pour cet après-midi, des nuages moutonneront sagement en prenant par endroit un peu plus d’ampleur mais ils resteront sans conséquences et ne gâcheront pas du tout l’impression de beau temps. Au littoral, la brise d’ouest limitera le mercure à 21 degrés dans les terres, on retrouvera 22-23 degrés à Spa et St-Hubert contre 25 ou 26 degrés sur le reste du territoire.

Le temps sera calme et sec la nuit prochaine avec des minima compris entre 10 et 14 degrés.

Demain, dimanche, les nuages seront un peu plus présents sur le nord-ouest du pays en matinée, plus on se dirigera vers le sud-est du pays plus ils seront discrets. Ces nuages deviendront plus conséquents l’après-midi, donnant parfois un ciel bouché à la côte, à l’avant le soleil brillera toujours généreusement. Le mercure donnera une vingtaine de degrés à la côte, 23-24 degrés sur les hauteurs et en plaine et jusqu’à 27 degrés à Virton.

Après un passage pluvieux dans la nuit de dimanche à lundi, on attend du crachin et des nuages en début de matinée sur l’Ardenne, ailleurs nuages et éclaircies se partageront le ciel. Durant l’après-midi, tout le pays retrouvera de belles éclaircies pour des maxima compris entre 17 et 22 degrés. Mardi sera une journée plutôt ensoleillée malgré la présence durant l’après-midi de nuages qui resteront sans conséquences. Les maxima resteront stables.

Le temps restera calme et sec pour la suite de la semaine avec des maxima qui remonteront lentement pour atteindre 21 à 24 degrés vendredi.