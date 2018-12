Météo du réveillon de Noël: gel et brouillard

Nous avons connu des jours bien venteux la semaine passée. À partir de ce lundi, ce vent faiblit. Même si cela aura comme point positif de préserver les coiffures du réveillon, cela aura aussi un inconvénient: l'air sera moins brassé. La conséquence directe sera visible dès le milieu de la nuit prochaine, les conditions seront propices au développement du brouillard. Ce brouillard sera souvent épais et pourra donc réduire fortement la visibilité sur les routes. Localement, cela pourra aussi rendre les chaussées glissantes car le gel fera son retour cette nuit. On attend -3° pour St Hubert, Elsenborn et Virton, -2° pour les régions de Liège et d'Hasselt, -1° à Namur, Charleroi et Anvers, 0° tout juste à Bruxelles et à Gand. La seule températures positives sera pour le littoral avec +2°.

Le Noël le plus frais depuis 2010

Même si les températures restent au-dessus des normes de saison aujourd'hui encore, ça va nettement se rafraîchir à partir de cette nuit et donc...pour demain.

Au matin de Noël, les températures seront encore négatives sur les hauteurs et seront comprises entre 1 et 3° partout ailleurs. Cela va tout de même évoluer dans l'après-midi: 2° en Ardenne et dans les Hautes-Fagnes, 4 à 5° le long du Sillon Sambre et Meuse ainsi qu'à Bruxelles et 6° pour la côte et la Campine. Des températures qui sont exactement dans les normes mais qui nous apportent aussi le Noël le plus frais depuis 2010.

Les maximas de ces dernières années à la même date:

2017: de +3° à +9° 2016: de +5° à +12° 2015: de +9° à +14°

2014: de +2° à +9° 2013: de +5° à +9° 2012: de +7° à +11°

2011: de +4° à +12° 2010: de -8° à +2°

Si vous devez sortir, n'oubliez donc pas votre petite laine voir, pour les plus frileux, la panoplie hivernale complète comprenant bonnet, gants et grosse écharpe.