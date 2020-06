Météo du jour : le ciel se couvre partout

Le ciel va progressivement se couvrir de manière assez uniforme au fur et à mesure de la journée. On ne verra pas beaucoup le soleil mais il fera lumineux. Arrivée de quelques gouttes un peu comme hier sur le Centre vers 17-18h et sur l’Est en première partie de nuit.

La nuit prochaine, les minima iront de 9 à 13°.

Demain, le ciel sera d’abord nuageux au matin puis des éclaircies prendront le relais en alternance. Belle journée demain, temps sec. Les températures baisseront légèrement : 18 à 23°.

Ensuite, grosse hausse des températures qui atteindront leur pic en toute fin de semaine avec jusqu'à 32° (jusqu'à 11° au-dessus des normales saisonnières). Le week-end prochain sera très estival avec peut-être des orages par endroit, à confirmer d'ici-là. De première grosses chaleurs au même moment que la canicule de l'année dernière (23 juin) mais on ne va pas atteindre les mêmes valeurs.