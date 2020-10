Météo douce ce week-end : soleil samedi, pluie dimanche

Novembre débutera sous la pluie avant un lundi très doux et très venteux

La perturbation arrivée dans la nuit de samedi à dimanche va onduler en journée et elle apportera des pluies intermittentes. Le vent va se renforcer.

Lundi, pic de douceur et pic de vent. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h à l’intérieur des terres, 90 à 100 km/h à la mer. Une perturbation traversera la Belgique l’après-midi et elle sera le trait d’union entre la masse d’air doux et une masse d’air plus froid. Le retour des températures de saison se confirme mardi alors que le vent soufflera encore vigoureusement.