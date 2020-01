Météo des prochaines heures: retour de la neige et orage

De l'air très froid arrive en altitude ce matin, c'est de l'ordre de -38°C à 5000m d'altitude. Cet air froid entraîne beaucoup d'instabilité au sol, cela se traduit ce matin par des coups de tonnerre. L'air "doux" au sol est littéralement "happé" par l'air froid en altitude et des phénomènes orageux sont donc possibles.

C’est une masse d’air instable qui sera à l’origine de giboulées (un peu comme au mois de mars) même en plaine. Si les averses seront hivernales au-dessus de 300 à 400 mètres d’altitude, du grésil pourra également surprendre les automobilistes à plus basse altitude.

L'air froid en altitude à déclenché des impacts de foudre et donc des coups de tonnerre, voici la carte de ces impacts relevés peu avant 6h ce mardi.

En jaune et rouge les impacts - © KMI IRM SAFIR

Certains skieurs vont retrouver le sourire : la neige revient dans les Vosges en France

Pour les amateurs de glisse qui ne souhaitent pas partir trop loin pour s’adonner au ski ou au snowboard, la neige revient dans les Vosges ainsi que sur les alpes.

Tant sur les Vosges que sur les Alpes, la neige tombera entre 900 et 1300 mètres d’altitude. L’après-midi, avec la descente de l’air froid à plus basse altitude, la poudreuse s’accumulera également entre 600 et 900 mètres d’altitude.

Les quantités de neige prévues dans les Vosges :

Mardi 28 janvier 2020 : 5 cm

Nuit de mardi à mercredi : jusqu’à 10-15 cm

Mercredi 29 janvier 2020 : 2 cm