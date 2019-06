Météo : des orages plus organisés et plus puissants arrivent - © Tous droits réservés

Plus

Après les orages qui ont surtout concerné l’Ouest du Pays ce matin (où 20 litres d’eau par mètre carré sont tombés à Coxyde), des orages plus structurés et plus puissants éclateront dans toutes les régions cet après-midi. L’activité la plus importante est prévue entre 15 heures et minuit. L’avertissement jaune de l’Institut Royal Météorologique reste d’actualité jusqu’à ce jeudi 4 heures du matin.

Météo : des orages plus organisés et plus puissants arrivent - © Tous droits réservés Par endroits, ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et de cumuls de pluie important en très peu de temps. En dehors des orages, le vent sera modéré et même assez fort en Ardenne. C’est plutôt positif car les cellules orageuses ne vont pas stagner au même endroit mais auront tendance à se déplacer, ce qui " limitera " les dégâts éventuels.

La première partie de nuit sera tumultueuse Météo : des orages plus organisés et plus puissants arrivent - © Tous droits réservés Encore des averses et des orages localement puissants. Ce n’est qu’en seconde partie de nuit que le risque d’orage va disparaître.

Demain matin La perturbation va onduler sur notre pays apportant une ambiance plutôt grise accompagnée de pluies intermittentes sur toutes les régions et des averses orageuses à l’Est.

Encore des orages localement forts demain après-midi Météo : des orages plus organisés et plus puissants arrivent - © Tous droits réservés Essentiellement sur l’Est et le Sud-Est du pays. Le temps sera plus calme ailleurs avec des averses de pluie et une amélioration sur l’Ouest où le soleil reprendra ses droits.

Soleil ensuite Météo : des orages plus organisés et plus puissants arrivent - © Tous droits réservés Retour d’une masse d’air stable et d’un temps lumineux et sec vendredi samedi et dimanche avec des températures respirables. Ensuite des journées très chaudes sont prévues dès lundi. Durant quelques jours, les températures dépasseront les 30 °C dans la plupart des régions.