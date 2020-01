METEO : Des éclaircies après la grisaille

Ce matin la grisaille est souvent d’actualité. Les nuages bas sont nombreux et localement on observe quelques nappes de brume ou des bancs de brouillard.

Cette grisaille aura tendance à s’accrocher plus longuement dans certaines régions notamment dans le sud et l’est. Ailleurs on espère un morcellement plus rapide de la couche nuageuse pour revoir le soleil. Les éclaircies devraient être au programme.

Le ciel sera plus nuageux sur l’ouest du pays notamment au littoral et sur le Hainaut occidental.

Parlons des températures qui sont assez fraîches aujourd’hui. Habillez-vous chaudement. Les thermomètres afficheront de -1 à + 4° vers 10h du matin et de 3 à 7° cet après-midi.

Le vent du sud reste modéré avec des rafales de 30 à 40 km/h.

La nuit prochaine, une faible perturbation va traverser le pays. Le ciel sera couvert avec un peu de pluie par intermittence.

Quelques flocons pourraient temporairement concerner les hautes Fagnes.

Les minimas varieront entre 0 à 4°.