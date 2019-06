Météo de samedi: plus de 30°C cet après-midi sur l'ensemble des régions

Le temps sera ensoleillé ce samedi sur l’ensemble des régions. Le mercure grimpera rapidement puisqu’il indiquera déjà de 23 à 26 degrés ce matin sur l’ensemble du territoire.

Pas d’évolution cet après-midi, le soleil règnera sans partage dans un beau ciel bleu. On se retrouvera 10 degrés au-dessus des normales de saison avec 30-31 degrés pour l’Ardenne et le littoral, 32 degrés pour Namur et Arlon, 33 degrés pour le Hainaut et Bruxelles et jusqu’à 34 ou 35 degrés pour Liège et la Campine.

La nuit prochaine sera calme et étoilée et les minimas seront compris entre 12 degrés du côté de Spa, 16 à Arlon, et 18 à 20 degrés sur les autres régions.

Demain, des nuages inoffensifs gagneront le pays du littoral à Bruxelles en matinée, ils basculeront sur le reste du territoire durant l’après-midi en laissant un ciel serein à l’arrière. Le temps sera toujours beau et ensoleillé et les maximas durant l’après-midi seront toujours élevés. 23 degrés à Ostende, 27-28 degrés pour le Hainaut, Namur, Bruxelles ou St-Hubert, 30 degrés pour Liège et 32 degrés du côté d’Arlon.

Lundi, le ciel brillera toujours dans un ciel peu nuageux mais le mercure sera en chute libre et on ne dépassera plus de 20 à 25 degrés. Mardi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies mais le temps restera sec. Le vent basculera au secteur nord et les températures seront à nouveau en baisse et comprises entre 19 et 24 degrés.