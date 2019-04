Le ciel sera tout de même plus nuageux qu’hier.

Aujourd'hui, des courants doux, humides et potentiellement instables circulent sur notre pays.

L’activité orageuse la plus forte est attendue entre 17 et 21h. Ces orages sont des phénomènes locaux mais attention d’après les prévisions météos nous pourrions avoir un orage stationnaire. Dans ce cas, le cumulonimbus, le nuage d’orage, peut rester bloqué sur une région et donner beaucoup de pluie en peu de temps. Nous pouvons avoir de la grêle et des bourrasques de vent.

Dans le courant de l’après-midi, l’atmosphère sera à nouveau plus instable. Des averses pourraient se déclencher déjà à partir de 15,16 h sur le sud du pays.

Météo : de nouveaux orages sont attendus ce lundi en fin d’après-midi. - © Tous droits réservés

La tendance aux averses pourrait encore se manifester pendant la nuit et demain surtout dans l’après-midi

Mercredi, le temps redeviendra plus sec avec le retour d’éclaircies un peu plus franches surtout sur l’ouest. Ailleurs il faudra composer avec des nuages d’altitude et un ciel parfois laiteux.

A partir de jeudi, les conditions deviendront plus anticycloniques avec un soleil beaucoup plus franc mais un petit vent piquant et un zeste de fraîcheur.