Météo de ce mercredi: de nombreux nuages au programme

Le ciel est plus dégagé sur l’ouest.

Les nuages bas se sont reformés cette nuit et par endroits, on observe du brouillard ce matin.

Malgré les conditions anticycloniques, on peut dire que la météo fera encore grise mine aujourd'hui .

METEO: de nombreux nuages au programme - © Tous droits réservés

Dans le courant de la journée, le ciel restera souvent très nuageux à couvert avec peu ou pas d’éclaircies.

Les embellies les plus évidentes devraient se faufiler du côté de la Flandre, du Hainaut occidental ou de la Gaume. Mais sur la partie centrale c’est le gris qui l’emportera souvent.

Les maximas demain atteindront de 7 à 11° sur les reliefs et de 10 à 12° en basse et moyenne Belgique.

Jeudi, après une matinée encore bien grise, le ciel devrait un peu plus se dégager l’après-midi sur la moitié sud. Aux meilleures heures de la journée, nous devrions avoir entre 10 et 14°

Vendredi, l’anticyclone migrera vers l’Europe centrale et du coup les courants seront beaucoup plus continentaux donc plus secs.

Les éclaircies s’imposeront enfin. Quelques cumulus s’étaleront surtout sur les régions occidentales l’après-midi

Il fera beau et doux avec de 13 à 17°.

Samedi, la pression diminuera un peu. Le pays sera partagé entre éclaircies sur la moitié est mais les champs nuageux seront plus nombreux sur l’ouest.

Les maximas seront stationnaires.

A priori, dimanche sera une belle journée !