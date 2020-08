Nous sommes dans ce que l’on appelle en un marais barométrique.

Météo de la semaine : chaleur, soleil, orages, sécheresse et qualité de l'air très médiocre - © Nicolas-Xavier Ladouce

La circulation atmosphérique est pratiquement inexistante, il n’y a pas de flux. Les conditions météorologiques ne sont ni dépressionnaires comme pourrait vous l’indiquer votre baromètre, ni anticyclonique. Autrement dit, l’air chaud présent chez nous ne va pas s’en aller très vite. Cependant, quelques averses orageuses localement soutenues se sont déployées. Pour qu’un orage se développe, il faut de l’humidité et de la chaleur. Si dans les basses couches de l’atmosphère, l’air est continental et sec, il y a de la chaleur et de l’humidité en altitude qui permettent donc à des cumulus de se transformer en cumulonimbus. Le phénomène est très local comme en témoigne cette photo prise par Nicolas-Xavier Ladouce depuis son jardin sous le soleil de la commune de Profondeville ce dimanche matin. On distingue bien l’averse à quelques kilomètres, juste à l’est de la Meuse. Parce qu’il n’y a pas de vent, ces averses locales peuvent sembler être intenses et sous une cellule orageuse, 10 litres d’eau par mètre carré peuvent tomber sur un sol dur comme du béton en une heure. C’est la raison pour laquelle l’Institut Royal Météorologique (IRM) a déclenché temporairement un avertissement jaune à Bruxelles et dans les provinces de Liège, de Limbourg et d’Anvers. Le 1722, le numéro de téléphone 1722 a été activé par le SPF intérieur. Ce numéro est destiné aux interventions de pompiers non urgentes.