Météo : de la pluie verglaçante par endroits avant le retour de la douceur

Retour progressif d’un temps plus doux sur notre pays. Et la transition entre la masse d’air froid qui nous concerne depuis quelques jours et cette masse d’air plus doux, c’est cette zone de pluie qui traverse notre pays actuellement.

Temporairement, il s’agira de pluie verglaçante, là où les températures sont négatives. C’est surtout au Sud du sillon Sambre-et-Meuse que ce phénomène verglaçant risque de durer jusqu’en fin de matinée. En milieu de matinée il n’y aura que 0 °C à Spa, Arlon et Virton, -1 °C à Saint-Hubert alors que les températures seront positives ailleurs.