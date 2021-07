Météo de cette semaine en Belgique: il va tomber l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures

La situation météo que nous vivons actuellement n'est pas banale. Nous avons toujours la présence de cette fameuse "goutte froide" dont on parle depuis plusieurs semaines et qui reste d'actualité.

La trajectoire de cette zone de pluie qui tourne autour du petit centre dépressionnaire lié à.... la fameuse "goutte froide", est vraiment très capricieuse et va générer d'énormes écarts entre l'ouest du pays (littoral, Wallonie Picarde) et l'est (Province de Liège et Cantons de l'Est). Voici les cumuls attendus sur 24h entre ce mardi 23h et ce mercredi 23h.