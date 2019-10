Météo de ce weekend : sec samedi, pluvieux dimanche

L'alternance des jours de pluie et des journées sèches se poursuit. Après les précipitations de ce vendredi, le temps sera donc généralement sec demain. Les nuages seront toutefois nombreux en matinée avec un peu de grisaille en Ardenne et une goutte possible, au fil des heures des éclaircies se dessineront timidement par le nord. Elles seront plus larges dans la région anversoise. Vers 10 h, les températures seront comprises entre 8 et 11 °C.

L'après-midi, les éclaircies vont se généraliser mais les nuages resterons majoritaires. Le vent sera faible à modéré et les maxima vont s'établir entre 10 et 14 °C.