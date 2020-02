Météo de ce weekend : nuages, pluie et vent

L’après-midi, seule la Lorraine belge devrait encore bénéficier de quelques coins de ciel bleu, ailleurs, le ciel sera couvert avec de temps à autre un peu de bruine ou de crachin. Le temps restera venteux et les maxima seront compris entre 8 et 12 °C.

Demain, en matinée, de belles périodes de soleil persisteront sur le sud, mais plus on ira vers la mer et plus le ciel sera bouché. Le vent de sud-sud-ouest va se renforcer, on attend des rafales de 50 à 70 km/h, voire 80 km/h en bord de mer.

Dimanche pluvieux

Pour dimanche, un vrai temps de chien ! Le ciel sera couvert et il pleuvra en abondance. Au total sur la journée, on devrait avoir 8 à 10 mm d’eau sur le NO, 10 à 15 mm sur le centre et de 20 à 25 mm sur l’est. Le pays sera encore balayé par des rafales de vent de 50 à 70 km/h et les maxima atteindront 9 à 11 °C.

Lundi et mardi, nuages, précipitations et douceur seront encore au programme, à partir de mercredi, des courants frais et instables seront responsables de précipitations hivernales sur le relief.