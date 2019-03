Météo de ce week-end: temps plus nuageux mais généralement sec

Après cette fin de semaine printanière, une faible perturbation va déterminer notre temps ce week-end.

Samedi matin, le temps sera encore lumineux en Ardenne et en Gaume, mais plus on ira vers la côte et plus les nuages seront nombreux. Ces nuages associés à la perturbation donneront très peu de précipitations, tout au plus quelques gouttes de pluie. L'après-midi, quelques coins de ciel bleu résisteront sur l'extrême sud, mais partout ailleurs, le ciel sera nuageux voire complètement bouché. Les maxima, en baisse varieront de 11 à 14°C