Météo de ce week-end: temps frisquet et nuageux

Samedi, au petit matin, le ciel sera d'abord dégagé puis rapidement des cumulus vont se développer. Vers 10h, les températures ne dépasseront pas 0 à 5°C. L'après-midi, les nuages seront plus nombreux et ils pourraient s'accompagner de quelques giboulées sur l'est du pays avec localement, sur les Hautes Fagnes, un sol blanchi par la neige. Les maxima atteindront seulement 3° en Ardenne et 6 à 8°C ailleurs, ce qui est trop bas pour la saison puisque la t° maximale moyenne à Bruxelles pour cette période est de 13°C.

Dimanche plus doux

Dimanche, après une dernière giboulée dans les Fagnes, le temps sera sec partout. Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, plus généreuses par endroit et par moment. Les maxima vont commencer à remonter, on attend 6° en Ardenne, 8 en Lorraine belge et 9 à 11° ailleurs.

Le début de la seconde semaine de vacances s'annonce agréable et doux avec de belles périodes ensoleillées, 15° attendus à Bruxelles lundi et 17°C pour mardi!