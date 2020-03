Météo de ce week-end : temps calme et sec

Ce soir, une dernière averse pourrait toucher l’est du pays, ensuite, le ciel va se dégager et les températures minimales vont baisser avec de petites gelées en Ardenne, on attend de -1 à +3 °C. En seconde partie de nuit, les nuages se feront plus nombreux à partir de la frontière française.

Samedi, la matinée sera sèche partout et les nuages encombreront souvent le ciel, ils resteront majoritaires par rapport aux éclaircies. L’après-midi, ça va même carrément se couvrir sur le NO avec en fin de journée la possibilité de quelques gouttes à la côte où le vent soufflera en rafales de 50 à 60 km/h. Les températures maximales resteront dans les normes de saison avec 7, 8 °C en Ardenne et 10 à 11 °C ailleurs.

Dimanche : dégradé nuageux

Dimanche, de belles éclaircies seront présentes sur le sud, mais plus on se dirigera vers le littoral et plus la nébulosité va augmenter. Le temps devrait toutefois rester sec et légèrement venteux avec des pointes de 50 à 60 km/h. Ce vent de sud nous amènera de l’air plus doux avec des maxima qui grimperont entre 10 et 14 °C.

Lundi, une zone nuageuse va glisser vers l’est et laisser la place à des éclaircies plus larges. Mardi, des conditions bien anticycloniques nous garantiront un temps lumineux, ensoleillé et très doux, on pourrait atteindre 15 °C localement.